Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Маричаль ответил, способно ли «Динамо» пройти весну без поражений

Маричаль ответил, способно ли «Динамо» пройти весну без поражений
Комментарии

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился ожиданиями от второй части нынешнего сезона.

— Действительно ли при Карпине дисциплина была жёстче?
— Я уже не хочу говорить о прошлом тренере. Сейчас у нас другой тренер. Мы делаем на поле, что просит тренер. Результат есть.

— Такое «Динамо», которое видим мы сейчас, может замахнуться на весну, состоящую только из побед?
— Я не могу ответить. Чемпионат очень сильный. Все команды очень хорошо готовы. Очень сложно это делать. Будем готовить матч за матчем и стараться выигрывать, — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Новости. Футбол
