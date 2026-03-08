Маричаль ответил, способно ли «Динамо» пройти весну без поражений

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился ожиданиями от второй части нынешнего сезона.

— Действительно ли при Карпине дисциплина была жёстче?

— Я уже не хочу говорить о прошлом тренере. Сейчас у нас другой тренер. Мы делаем на поле, что просит тренер. Результат есть.

— Такое «Динамо», которое видим мы сейчас, может замахнуться на весну, состоящую только из побед?

— Я не могу ответить. Чемпионат очень сильный. Все команды очень хорошо готовы. Очень сложно это делать. Будем готовить матч за матчем и стараться выигрывать, — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.