Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севилья — Райо Вальекано, результат матча 8 марта 2026, счёт 1:1, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 27-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Севилья» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Адамс – 13'     1:1 Эспино – 50'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Севильи» Акор Адамс на 13-й минуте. На 50-й минуте защитник гостей Луис Эспино сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 27 матчей испанского чемпионата «Севилья» набрала 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на 13-й строчке, у команды в активе также 31 очко.

В следующем туре «Райо Вальекано» в домашнем матче сыграет с «Леванте» 16 марта, а «Севилья» на день раньше на выезде встретится с «Барселоной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» победила «Атлетик» в матче 27-го тура Ла Лиги благодаря голу Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android