«Севилья» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 27-го тура Ла Лиги

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Севилья» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Севильи» Акор Адамс на 13-й минуте. На 50-й минуте защитник гостей Луис Эспино сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 27 матчей испанского чемпионата «Севилья» набрала 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на 13-й строчке, у команды в активе также 31 очко.

В следующем туре «Райо Вальекано» в домашнем матче сыграет с «Леванте» 16 марта, а «Севилья» на день раньше на выезде встретится с «Барселоной».