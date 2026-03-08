Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в игре с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в игре с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (1:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Гонду пытался убрать ногу в момент стыка. У него не было злого умысла. Да, решение предопределило исход, но ему не за что извиняться. Потому что это несчастный случай», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Видео
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android