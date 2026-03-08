Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в игре с «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (1:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Гонду пытался убрать ногу в момент стыка. У него не было злого умысла. Да, решение предопределило исход, но ему не за что извиняться. Потому что это несчастный случай», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.
