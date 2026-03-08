Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в игре с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (1:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Гонду пытался убрать ногу в момент стыка. У него не было злого умысла. Да, решение предопределило исход, но ему не за что извиняться. Потому что это несчастный случай», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.