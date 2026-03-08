Скидки
«Прорвало». Фомин — о результативности «Динамо» в последних матчах

«Прорвало». Фомин — о результативности «Динамо» в последних матчах
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) высказался о текущей результативности своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Конечно, удаление сказалось. Сложно говорить, как бы сложилось. Когда играешь на игрока больше, это сказывается. Мы играли больше тайма с преимуществом. Самое главное, что выиграли.

Уделяем внимание стандартам. По-моему, в Самаре не забивали так, а со «Спартаком» и сегодня прорвало. Стандарты — часть футбола, грех не пользоваться», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

