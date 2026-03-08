«Прорвало». Фомин — о результативности «Динамо» в последних матчах

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) высказался о текущей результативности своей команды.

«Конечно, удаление сказалось. Сложно говорить, как бы сложилось. Когда играешь на игрока больше, это сказывается. Мы играли больше тайма с преимуществом. Самое главное, что выиграли.

Уделяем внимание стандартам. По-моему, в Самаре не забивали так, а со «Спартаком» и сегодня прорвало. Стандарты — часть футбола, грех не пользоваться», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.