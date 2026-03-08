Матвей Кисляк: надо, чтобы каждый игрок ЦСКА исправил что-то в себе

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после крупного поражения от московского «Динамо» (1:4) в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, что нужно исправить армейцам после неудачного старта весенней части сезона.

«Наверное, мы разберёмся внутри команды, почему такие результаты после паузы, и поймём, чего не хватает. Может, что-то не получается. Постараемся исправиться. Не могу сказать, что что-то определённое надо исправить. Надо, чтобы каждый игрок в себе что-то исправил», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее ЦСКА минимально уступил «Ахмату» (0:1) и обыграл «Краснодар» (3:1) в матче Фонбет Кубка России.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).