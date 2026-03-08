Кисляк: ЦСКА не стоит зацикливаться на чемпионской гонке — нет невозможных преград

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался после разгромного поражения своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от московского «Динамо» (1:4).

«Всё на табло, тяжело здесь что-то говорить после такого матча. Старались что-то исправить, но не получилось. Не стоит зацикливаться на чемпионской гонке. Мы идём от матча к матчу. Нет каких-то невозможных преград. Челестини в раздевалке говорил рабочие вещи. В меньшинстве старались навязывать свою игру. Всё в принципе получалось до гола», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.