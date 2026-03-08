Игрок ЦСКА Кисляк: хотел, чтобы Маричаля удалили, но не знаю, насколько фол на жёлтую

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) высказался об удалении в этой игре своего одноклубника Лусиано Гонду, а также о фоле защитника бело-голубых Николаса Маричаля. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«По удалению всё справедливо. Такие моменты, тем более во времена VAR… Они не могут допустить ошибку — они всё лучше видят. Понятно, что мы хотели, чтобы Маричаля удалили. Мы хотели уравнять составы. Но не знаю, насколько фол был на жёлтую карточку. Не стоит на этом концентрироваться», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).