Кисляк высказался об адаптации Баринова и Козлова в ЦСКА

Кисляк высказался об адаптации Баринова и Козлова в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о новичках команды Дмитрии Баринове и Даниле Козлове.

— Как ты можешь оценить приход Баринова, как он адаптировался?
— Баринов замечательно адаптировался. Мы все его знали, все общались с ним. Так что всё хорошо.

— А Данила Козлов?
— Данила тоже хороший игрок. Мы его знали все, всё нормально, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 36 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 43 очка.

