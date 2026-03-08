«Какой сарказм?» Игрок ЦСКА Кисляк объяснил слова, что судья не может допустить ошибку

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после крупного поражения от московского «Динамо» (1:4) в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги объяснил свои слова о невозможности судейских ошибок в эпоху VAR.

— Вера была всегда в себя. По другим не могу сказать, что у них в головах. Наверное, это жизнь.

— Ты сказал, что в эпоху VAR судья не может допустить ошибку. Это сарказм?

— Какой сарказм?

— Но с «Краснодаром» была у вас красная. Мы видим много ошибок.

— Почему там было несправедливо? В первом тайме нашему игроку Гонду дают жёлтую карточку за такой же эпизод. Боролся, боролся — дали жёлтую карточку. Джованни тоже дали жёлтую карточку. Последовательность — это самое главное. Если он даёт карточку нашему игроку, почему он не должен дать краснодарскому? — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).