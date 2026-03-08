Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Какой сарказм?» Игрок ЦСКА Кисляк объяснил слова, что судья не может допустить ошибку

«Какой сарказм?» Игрок ЦСКА Кисляк объяснил слова, что судья не может допустить ошибку
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после крупного поражения от московского «Динамо» (1:4) в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги объяснил свои слова о невозможности судейских ошибок в эпоху VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

— Вера была всегда в себя. По другим не могу сказать, что у них в головах. Наверное, это жизнь.

— Ты сказал, что в эпоху VAR судья не может допустить ошибку. Это сарказм?
— Какой сарказм?

— Но с «Краснодаром» была у вас красная. Мы видим много ошибок.
— Почему там было несправедливо? В первом тайме нашему игроку Гонду дают жёлтую карточку за такой же эпизод. Боролся, боролся — дали жёлтую карточку. Джованни тоже дали жёлтую карточку. Последовательность — это самое главное. Если он даёт карточку нашему игроку, почему он не должен дать краснодарскому? — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).

Материалы по теме
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Видео
Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android