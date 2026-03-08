Игрок ЦСКА Кисляк — после 1:4 от «Динамо»: Джокович, Джордан же не все игры выигрывали

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк порассуждал на тему о поражениях и победах после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили московскому «Динамо» (1:4).

«Я недавно услышал фразу от баскетболиста НБА, что ни матчи, ни сезоны нельзя провалить. Всё идёт в копилку. Через поражения ты начинаешь прибавлять. Потому что когда они случаются, ты начинаешь думать над тем, что не так. Взять тех же великих людей из других видов спорта: Новак Джокович, Майкл Джордан. Они же не все игры выигрывали. Нельзя же все остальные сезоны назвать провалом. Без поражений не бывает побед», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.