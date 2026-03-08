Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кисляк — после 1:4 от «Динамо»: Джокович, Джордан же не все игры выигрывали

Игрок ЦСКА Кисляк — после 1:4 от «Динамо»: Джокович, Джордан же не все игры выигрывали
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк порассуждал на тему о поражениях и победах после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили московскому «Динамо» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Я недавно услышал фразу от баскетболиста НБА, что ни матчи, ни сезоны нельзя провалить. Всё идёт в копилку. Через поражения ты начинаешь прибавлять. Потому что когда они случаются, ты начинаешь думать над тем, что не так. Взять тех же великих людей из других видов спорта: Новак Джокович, Майкл Джордан. Они же не все игры выигрывали. Нельзя же все остальные сезоны назвать провалом. Без поражений не бывает побед», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Кисляк: хотел, чтобы Маричаля удалили, но не знаю, насколько фол на жёлтую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android