Мойзес: ЦСКА должен был распознать оружие «Динамо» — Бителло играл в удовольствие

Защитник ЦСКА Мойзес после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) поделился впечатлениями от игры бело-голубых, отдельно отметив полузащитника Бителло.

«Считаю, что мы могли выйти на поле более готовыми, чтобы начать матч лучше. Например, Бителло не должен играть в удовольствие, он один из их лучших игроков. Мы могли бы его нейтрализовать. Это касается и меня. Ещё один момент. Как и мы, они тоже изучают нас. Я почувствовал, что они воспользовались нашими слабыми сторонами. «Динамо» можно поздравить. А мы должны были распознать их оружие», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.