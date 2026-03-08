Кисляк: на сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после разгромного поражения от московского «Динамо» (1:4) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о приоритетном турнире для армейцев.

— Когда придёт время разбираться, какой турнир для вас главный? В пабликах много обсуждали…

— Надо меньше читать паблики. На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Не стоит обращать внимания на паблики. Мы не ставим цели, какой турнир главный, а какой нет. Каждый матч для нас отдельный. Будет как будет. Посмотрим в конце сезона, что получится. Мы ставим лучшие цели. И неважно, мы выигрываем или проигрываем. Мы будем биться до конца, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1) в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).