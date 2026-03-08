Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы должны взять вину на себя». Защитник ЦСКА Мойзес извинился за поражение от «Динамо»

«Мы должны взять вину на себя». Защитник ЦСКА Мойзес извинился за поражение от «Динамо»
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Надо попросить прощения у наших болельщиков. Мы не можем пропускать четыре гола дома, в дерби. Важность матча мы прекрасно понимали. «Краснодар» проиграл, «Зенит» тоже, мы не могли входить в матч в таком ключе. Можно вспомнить матч с «Ахматом», но это в прошлом. Мы должны возложить вину на себя, это наши поражения. Нам надо работать дальше», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

Материалы по теме
ЦСКА — «Динамо» Москва: Мойзес отыграл один мяч на 58-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android