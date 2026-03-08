«Мы должны взять вину на себя». Защитник ЦСКА Мойзес извинился за поражение от «Динамо»

Защитник ЦСКА Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Надо попросить прощения у наших болельщиков. Мы не можем пропускать четыре гола дома, в дерби. Важность матча мы прекрасно понимали. «Краснодар» проиграл, «Зенит» тоже, мы не могли входить в матч в таком ключе. Можно вспомнить матч с «Ахматом», но это в прошлом. Мы должны возложить вину на себя, это наши поражения. Нам надо работать дальше», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.