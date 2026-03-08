Игрок ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о шансах команды завоевать трофей в этом сезоне

Защитник ЦСКА Мойзес после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) высказался о шансах своей команды на трофеи по итогам сезона.

«Вы помните, что в двух последних сезонах судьба чемпионата решилась в последнем туре. Не надо заниматься математикой. В Кубке тоже надо быть скромными, ещё не всё решено. «Краснодар» тоже хорошая команда. А у нас сохраняются шансы на оба трофея», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» 14 марта.