Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес: я не слышал расистские высказывания в адрес Кордобы, был сконцентрирован на матче

Мойзес: я не слышал расистские высказывания в адрес Кордобы, был сконцентрирован на матче
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков армейцев в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Кордоба подошёл ко мне и сказал, что слышал расистские высказывания. Я сказал ему, что ничего не слышал, потому что сконцентрирован на матче. Поскольку он не говорил по-русски, он попросил меня обратиться к судье», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный матч Кубка России состоится 17 марта. Он пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Материалы по теме
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android