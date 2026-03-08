Мойзес: я не слышал расистские высказывания в адрес Кордобы, был сконцентрирован на матче
Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков армейцев в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Кордоба подошёл ко мне и сказал, что слышал расистские высказывания. Я сказал ему, что ничего не слышал, потому что сконцентрирован на матче. Поскольку он не говорил по-русски, он попросил меня обратиться к судье», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ответный матч Кубка России состоится 17 марта. Он пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
