Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес: в ответном матче ЦСКА с «Краснодаром» будет война

Мойзес: в ответном матче ЦСКА с «Краснодаром» будет война
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об ответном матче ЦСКА с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России, который пройдёт 17 марта на «Ozon Арене».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это показывает величину обеих команд. Например, три года назад мы их обыграли в Кубке, обыграли в Суперкубке. Это противостояние стало принципиальным, в нём встречаются две большие команды. В ответном матче будет война, но пока до этого матча далеко», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В первом матче между командами ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
«Мы должны взять вину на себя». Защитник ЦСКА Мойзес извинился за поражение от «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android