Мойзес: в ответном матче ЦСКА с «Краснодаром» будет война

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об ответном матче ЦСКА с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России, который пройдёт 17 марта на «Ozon Арене».

«Это показывает величину обеих команд. Например, три года назад мы их обыграли в Кубке, обыграли в Суперкубке. Это противостояние стало принципиальным, в нём встречаются две большие команды. В ответном матче будет война, но пока до этого матча далеко», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В первом матче между командами ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.