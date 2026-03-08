«Не буду отрицать всё, что пишете в комментариях». Круговой — после разгрома от «Динамо»

Защитник ЦСКА Данил Круговой извинился перед болельщиками за разгромное поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4).

«Не буду отрицать или оспаривать всё, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своём поле — провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.