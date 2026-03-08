«Не буду отрицать всё, что пишете в комментариях». Круговой — после разгрома от «Динамо»
Защитник ЦСКА Данил Круговой извинился перед болельщиками за разгромное поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Не буду отрицать или оспаривать всё, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своём поле — провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.
