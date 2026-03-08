Тренер «Краснодара» Мусаев оценил погодные условия в матче с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о погодных условиях выездного матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2).

— Экстремальные погодные условия — это, наверное, одна из центральных тем первых двух весенних туров РПЛ. Насколько целесообразно не проводить матчи в столь экстремальных условиях? Вот снег в Махачкале, сейчас аномальные морозы в Казани?

— Снег в Махачкале при хорошей температуре — это не проблема, так бывает. Самое главное — это здоровье футболистов. И чтобы не было травм, не было каких-то обморожений, болезней в плане простуды. Сегодня приняли решение играть — условия были одинаковые для двух команд. «Рубин» лучше к ним приспособился, сыграл лучше нас, — сказал Мусаев на пресс-конференции.