Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Тренер «Краснодара» Мусаев оценил погодные условия в матче с «Рубином»

Тренер «Краснодара» Мусаев оценил погодные условия в матче с «Рубином»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о погодных условиях выездного матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

— Экстремальные погодные условия — это, наверное, одна из центральных тем первых двух весенних туров РПЛ. Насколько целесообразно не проводить матчи в столь экстремальных условиях? Вот снег в Махачкале, сейчас аномальные морозы в Казани?
— Снег в Махачкале при хорошей температуре — это не проблема, так бывает. Самое главное — это здоровье футболистов. И чтобы не было травм, не было каких-то обморожений, болезней в плане простуды. Сегодня приняли решение играть — условия были одинаковые для двух команд. «Рубин» лучше к ним приспособился, сыграл лучше нас, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

