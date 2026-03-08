«Динамо» обыграло ЦСКА впервые с ноября 2023 года

Московское «Динамо» крупно обыграло ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым бело-голубые впервые с ноября 2023 года победили армейцев.

25 ноября 2023 года «Динамо» победило ЦСКА со счётом 3:2 в 16-м туре чемпионата России. После этого армейцы четыре раза обыграли бело-голубых. Один раз команды закончили встречу вничью.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).