Тренер «Краснодара» Мусаев сравнил игру «Рубина» при Рахимове и Артиге

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2) сравнил игру казанской команды под руководством Рашида Рахимова и Франка Артиги.

«Почувствовал ли какие-то изменения в игре «Рубина»? Трудно сказать, «Рубин» — хорошая команда, и тогда они играли хорошо, и сегодня играли хорошо, всегда играть против них сложно. Но я бы больше хотел говорить о своей команде», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Рубин» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.