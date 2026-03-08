Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев сравнил игру «Рубина» при Рахимове и Артиге

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2) сравнил игру казанской команды под руководством Рашида Рахимова и Франка Артиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Почувствовал ли какие-то изменения в игре «Рубина»? Трудно сказать, «Рубин» — хорошая команда, и тогда они играли хорошо, и сегодня играли хорошо, всегда играть против них сложно. Но я бы больше хотел говорить о своей команде», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Рубин» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

