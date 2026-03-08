«Это убивает концентрацию». Сергеев — об удалении Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался об удалении форварда армейцев Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые одержали убедительную победу — 4:1.

«Когда у соперника удаляется игрок, это немного убивает концентрацию, потому что в голове думаешь, что у соперника на одного меньше. Футболисты ЦСКА играли здорово, несмотря на удаление, поэтому хорошо, что мы забили третий гол. В любом случае нельзя терять концентрацию, сколько бы ни было игроков на поле. Всегда надо играть в полную силу», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

В центре поля Гонду прямой ногой попал в район груди защитнику «Динамо» Максиму Осипенко, за что получил красную карточку на 17-й минуте.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.