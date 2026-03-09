«Милан» — «Интер»: Алессандро Бастони заменён из-за травмы на 68-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Даниэле Довери. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Интера» Алессандро Бастони покинул поле из-за травмы на 68-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник «Милана» Первис Эступиньян на 35-й минуте.

По итогам 27 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 57 очков после 27 игр.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).