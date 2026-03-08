Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2) ответил, повлияло ли на команду поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) в другой встрече игрового дня.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

— Сегодня «Зенит» потерпел днём поражение от «Оренбурга», сказался ли этот фактор на эмоциональном состоянии футболистов «Краснодара»? Может, по-особенному как-то заряжались на эту игру [с «Рубином»]?
— Да не должен он сказываться. Нам вообще не нужно смотреть на то, как играют наши конкуренты. Наша задача — хорошо делать свою работу, меньше туда обращать внимания, больше обращать внимания на себя, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android