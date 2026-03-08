Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2) ответил, повлияло ли на команду поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) в другой встрече игрового дня.

— Сегодня «Зенит» потерпел днём поражение от «Оренбурга», сказался ли этот фактор на эмоциональном состоянии футболистов «Краснодара»? Может, по-особенному как-то заряжались на эту игру [с «Рубином»]?

— Да не должен он сказываться. Нам вообще не нужно смотреть на то, как играют наши конкуренты. Наша задача — хорошо делать свою работу, меньше туда обращать внимания, больше обращать внимания на себя, — сказал Мусаев на пресс-конференции.