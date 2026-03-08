Агент: Артига — один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию

Дмитрий Селюк, агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги, прокомментировал победу казанцев над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для меня эта победа казанцев не является неожиданной. «Рубин» ещё не играет в тот футбол, который проповедует Артига, но казанский клуб грамотно играл и доставил много проблем краснодарцам. Я об этом говорил ещё до назначения Франка. Артига – это один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию. Рад, что он подтвердил свой класс в матче с чемпионами, которые играли основным составом.

Да, было холодно и плохое поле, но эти факторы были одинаковы для обеих команд. «Рубин» чётко сыграл в обороне, несмотря на пропущенный гол. В первые полчаса у гостей не было ни одного удара. Это говорит о том, что казанцы выбрали очень хорошего тренера. Это лучшее приобретение для клуба за последние 10 лет», – приводит слова Селюка Metaratings.

После этой игры «Рубин» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.