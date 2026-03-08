Скидки
Главная Футбол Новости

Агент: Артига — один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию

Комментарии

Дмитрий Селюк, агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги, прокомментировал победу казанцев над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Для меня эта победа казанцев не является неожиданной. «Рубин» ещё не играет в тот футбол, который проповедует Артига, но казанский клуб грамотно играл и доставил много проблем краснодарцам. Я об этом говорил ещё до назначения Франка. Артига – это один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию. Рад, что он подтвердил свой класс в матче с чемпионами, которые играли основным составом.

Да, было холодно и плохое поле, но эти факторы были одинаковы для обеих команд. «Рубин» чётко сыграл в обороне, несмотря на пропущенный гол. В первые полчаса у гостей не было ни одного удара. Это говорит о том, что казанцы выбрали очень хорошего тренера. Это лучшее приобретение для клуба за последние 10 лет», – приводит слова Селюка Metaratings.

После этой игры «Рубин» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
