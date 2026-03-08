«Это не бонус, а заслуга». Гусев — об удалении Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об удалении форварда ЦСКА Лусиано Гонду и быстром голе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали убедительную победу — 4:1.

«Это не бонус, а заслуга, потому что мы работаем над стандартными положениями. Удаление – это тоже заслуга игроков. Всё это заслуженно», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

«Динамо» открыло счёт в матче на 13-й минуте благодаря усилиям защитника Николаса Маричаля. А через четыре минуты прямую красную карточку получил нападающий армейцев Гонду, который в центре поля прямой ногой попал в район груди защитнику «Динамо» Максиму Осипенко.

После 20 игр чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.