Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Это не бонус, а заслуга». Гусев — об удалении Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об удалении форварда ЦСКА Лусиано Гонду и быстром голе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали убедительную победу — 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Это не бонус, а заслуга, потому что мы работаем над стандартными положениями. Удаление – это тоже заслуга игроков. Всё это заслуженно», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

«Динамо» открыло счёт в матче на 13-й минуте благодаря усилиям защитника Николаса Маричаля. А через четыре минуты прямую красную карточку получил нападающий армейцев Гонду, который в центре поля прямой ногой попал в район груди защитнику «Динамо» Максиму Осипенко.

После 20 игр чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

Новости. Футбол
