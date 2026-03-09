«Динамо» показало раздевалку после гостевой игры с ЦСКА, оставив игрушку

Московское «Динамо» показало гостевую раздевалку после «братского дерби» с ЦСКА (4:1) в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Фото: Пресс-служба «Динамо»

Напомним, после матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», в котором армейцы победили со счётом 3:1, руководитель медицинского департамента московского клуба Эдуард Безуглов опубликовал видео с разгромленной раздевалкой. Тогда футболисты «быков» оставили после себя много мусора, а также проломили дверь.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.