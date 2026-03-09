«Лион» избежал поражения от «Парижа» в 25-м туре Лиги 1

Завершён матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Лион» и «Париж». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ваттеллье.

У парижан Маршалл Мунеци забил гол на 63-й минуте. Корентин Толиссо реализовал пенальти на 90+6-й минуте и сравнял счёт.

После этой игры «Лион» с 46 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, «Париж» с 27 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре лионцы 15 марта на выезде встретятся с «Гавром», парижане в тот же день в гостях сыграют со «Страсбургом».

В предыдущем туре «Лион» уступил «Марселю» (2:3), «Париж» переиграл «Ниццу» (1:0).