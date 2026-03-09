Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лион — Париж, результат матча 8 марта 2026, счёт 1:1, 25-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» избежал поражения от «Парижа» в 25-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Лион» и «Париж». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ваттеллье.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 1
Париж
Париж
0:1 Мунеци – 63'     1:1 Толиссо – 90+6'    

У парижан Маршалл Мунеци забил гол на 63-й минуте. Корентин Толиссо реализовал пенальти на 90+6-й минуте и сравнял счёт.

После этой игры «Лион» с 46 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, «Париж» с 27 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре лионцы 15 марта на выезде встретятся с «Гавром», парижане в тот же день в гостях сыграют со «Страсбургом».

В предыдущем туре «Лион» уступил «Марселю» (2:3), «Париж» переиграл «Ниццу» (1:0).

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Александр Головин высказался о победе над «ПСЖ» и голе в ворота Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android