Результаты матчей 25-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 8 марта, завершился 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 25-го тура Лиги 1:
Пятница, 6 марта:
«ПСЖ» – «Монако» — 1:3.
Суббота, 7 марта:
«Нант» – «Анже» — 0:1;
«Осер» – «Страсбург» — 0:0;
«Тулуза» – «Марсель» — 0:1;
Воскресенье, 8 марта:
«Ланс» – «Метц» — 3:0;
«Ницца» – «Ренн» — 0:4;
«Лилль» – «Лорьян» — 1:1;
«Брест» – «Гавр» — 2:0;
«Лион» – «Париж» — 1:1.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 57 очков за 25 матчей. На втором месте располагается «Ланс» (56).