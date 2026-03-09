Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 25-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 25-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 8 марта, завершился 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 25-го тура Лиги 1:

Пятница, 6 марта:

«ПСЖ» – «Монако» — 1:3.

Суббота, 7 марта:

«Нант» – «Анже» — 0:1;
«Осер» – «Страсбург» — 0:0;
«Тулуза» – «Марсель» — 0:1;

Воскресенье, 8 марта:

«Ланс» – «Метц» — 3:0;
«Ницца» – «Ренн» — 0:4;
«Лилль» – «Лорьян» — 1:1;
«Брест» – «Гавр» — 2:0;
«Лион» – «Париж» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 57 очков за 25 матчей. На втором месте располагается «Ланс» (56).

Расписание матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Головин вышел — и сразу забил Сафонову! «Монако» сенсационно оглушил «ПСЖ»! Видео
Головин вышел — и сразу забил Сафонову! «Монако» сенсационно оглушил «ПСЖ»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android