«Милан» минимально обыграл «Интер» и сократил отставание от чёрно-синих

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Игра закончилась победой красно-чёрных со счётом 1:0.

Защитник «Милана» Первис Эступиньян забил единственный гол в матче на 35-й минуте. Игрок обороны «Интера» Алессандро Бастони покинул поле из-за травмы на 68-й минуте.

Благодаря этой победе «Милан» набрал 60 очков и сократил отставание от «Интера». «Россонери» занимают второе место в турнирной таблице. «Интер» лидирует в лиге, в активке чёрно-синих 67 очков.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).