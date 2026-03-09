Скидки
Главная Футбол Новости

Милан — Интер, результат матча 8 марта 2026, счет 1:0, 28-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» минимально обыграл «Интер» и сократил отставание от чёрно-синих
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Игра закончилась победой красно-чёрных со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Эступиньян – 35'    

Защитник «Милана» Первис Эступиньян забил единственный гол в матче на 35-й минуте. Игрок обороны «Интера» Алессандро Бастони покинул поле из-за травмы на 68-й минуте.

Благодаря этой победе «Милан» набрал 60 очков и сократил отставание от «Интера». «Россонери» занимают второе место в турнирной таблице. «Интер» лидирует в лиге, в активке чёрно-синих 67 очков.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
