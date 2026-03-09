Дубль Маричаля, красная карточка Гонду — в видеообзоре победы «Динамо» над ЦСКА

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над ЦСКА в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 4:1.
Дублем в этой встрече отметился защитник бело-голубых Николас Маричаль. По голу в составе победителей на свой счёт записали полузащитник Бителло и форвард Иван Сергеев. В составе проигравших отличился защитник Мойзес. «Динамо» играло в большинстве с 17-й минуты. Прямую красную карточку получил нападающий армейцев Лусиано Гонду, который в центре поля прямой ногой попал в район груди защитнику «Динамо» Максиму Осипенко.
Видео доступно странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.
