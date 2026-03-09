«Валенсия» вырвала победу у «Алавеса» в матче Ла Лиги, забив два мяча в концовке

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Валенсия» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Алавеса» Лукас Бойе на третьей минуте. На 47-й минуте полузащитник хозяев Хави Герра сравнял счёт. На 72-й минуте Лукас Бойе оформил дубль. На 90-й минуте форвард хозяев

Эрай Джёмерт сравнял счёт, а на 90+9-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 3:2.

После 27 матчей испанского чемпионата «Валенсия» набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Алавес» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 27 очков.

В следующем туре «Алавес» в домашнем матче сыграет с «Вильярреалом» 13 марта, а «Валенсия» на день позже на выезде встретится с «Овьедо».