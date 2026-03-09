Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валенсия — Алавес, результат матча 8 марта 2026, счёт 3:2, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» вырвала победу у «Алавеса» в матче Ла Лиги, забив два мяча в концовке
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Валенсия» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
0:1 Бойе – 3'     1:1 Герра – 47'     1:2 Бойе – 71'     2:2 Джёмерт – 90'     3:2 Дуро – 90+9'    
Удаления: нет / Гевара – 90+8', Пачеко – 90+10'

Первый мяч во встрече забил нападающий «Алавеса» Лукас Бойе на третьей минуте. На 47-й минуте полузащитник хозяев Хави Герра сравнял счёт. На 72-й минуте Лукас Бойе оформил дубль. На 90-й минуте форвард хозяев
Эрай Джёмерт сравнял счёт, а на 90+9-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 3:2.

После 27 матчей испанского чемпионата «Валенсия» набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Алавес» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 27 очков.

В следующем туре «Алавес» в домашнем матче сыграет с «Вильярреалом» 13 марта, а «Валенсия» на день позже на выезде встретится с «Овьедо».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» победила «Атлетик» в матче 27-го тура Ла Лиги благодаря голу Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android