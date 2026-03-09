ЦСКА проиграл домашний матч РПЛ впервые в сезоне и лишь во второй раз потерял очки

Московский ЦСКА крупно проиграл «Динамо» в дерби в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:4. Таким образом, армейцы во второй раз потеряли очки в домашнем матче сезона чемпионата России

Ранее команда швейцарского специалиста Фабио Челестини провела 10 домашних матчей в сезоне-2025/2026 РПЛ и выиграла восемь игр. Единственный раз, когда красно-синие теряли очки на своём поле до встречи с бело-голубыми, был в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Тогда встреча завершилась вничью — 1:1. Поражений до текущего тура у армейцев дома в РПЛ не было.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.