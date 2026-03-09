Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА проиграл домашний матч РПЛ впервые в сезоне и лишь во второй раз потерял очки

Комментарии

Московский ЦСКА крупно проиграл «Динамо» в дерби в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:4. Таким образом, армейцы во второй раз потеряли очки в домашнем матче сезона чемпионата России

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Ранее команда швейцарского специалиста Фабио Челестини провела 10 домашних матчей в сезоне-2025/2026 РПЛ и выиграла восемь игр. Единственный раз, когда красно-синие теряли очки на своём поле до встречи с бело-голубыми, был в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Тогда встреча завершилась вничью — 1:1. Поражений до текущего тура у армейцев дома в РПЛ не было.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

