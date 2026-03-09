«Милан» сократил отставание от «Интера» до семи очков за 10 туров до финиша Серии А

«Милан» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Интер» в домашнем дерби в рамках 28-го тура итальянской Серии А и сократил отставание от «нерадзурри» до семи очков за 10 туров до финиша в турнирной таблице.

Благодаря этой победе «Милан» набрал 60 очков и приблизился к чёрно-синим. «Россонери» занимают второе место в турнирной таблице. «Интер» лидирует в лиге, в активке подопечных Кристиана Киву 67 очков. Отметим, «нерадзурри» помимо Серии А сохраняют возможность завоевать трофей по итогам Кубка Италии, где команда добралась до полуфинала. «Россонери» выступают лишь в чемпионате Италии.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» 15 марта, а «Интер» днём ранее на домашнем стадионе примет «Аталанту».