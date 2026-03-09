Мойзеса оттаскивали от Расулова, Касерес натягивал футболку на голову. Лучшие фото

8 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Динамо». Игра завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.

Защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт на 13-й минуте встречи, а в добавленное к первому тайму время удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте защитник ЦСКА Мойзес отыграл один мяч, но «Динамо» отличилось ещё дважды — на 66-й минуте забил Бителло, на 84-й — Иван Сергеев.

С 17-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 20 турах. «Динамо» (27) — на седьмой строчке.