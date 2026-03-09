«Сбился со счёта пока голы «Динамо» перечислял». Генич — о дерби с ЦСКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на разгромную победу московского «Динамо» в дерби с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиге. Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Сбился со счёта пока голы «Динамо» перечислял. Бывает», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).