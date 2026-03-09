«Сбился со счёта пока голы «Динамо» перечислял». Генич — о дерби с ЦСКА
Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на разгромную победу московского «Динамо» в дерби с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиге. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Сбился со счёта пока голы «Динамо» перечислял. Бывает», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке. В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).
