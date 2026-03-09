Павел Погребняк показал атмосферу «Сан-Сиро» перед миланским дерби в Серии А

Российский экс-футболист Павел Погребняк опубликовал в своём телеграм-канале видео со стадиона «Сан-Сиро», где проходило миланское дерби в рамках 28-го тура итальянской Серии А. «Милан» переиграл «Интер» с минимальным счётом 1:0 в данной встрече.

Бывший нападающий сборной России лаконично подписал данный видеофрагмент: «San Siro».

Благодаря этой победе «Милан» набрал 60 очков и сократил отставание от «Интера». «Россонери» занимают второе место в турнирной таблице. «Интер» лидирует в лиге, в активке чёрно-синих 67 очков. В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).