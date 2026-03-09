Инсайдер Скира сообщил, продаст ли «Манчестер Сити» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает опорного полузащитника Родри одной из ключевых фигур команды. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, английский клуб не собирается продавать 29-летнего испанца и не будет рассматривать предложения по его трансферу, несмотря на слухи об интересе со стороны «Реал Мадрид».

Родри перешёл в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Атлетико Мадрид». Тогда английский клуб заплатил за полузащитника около € 70 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 24 матча и забил два мяча.

