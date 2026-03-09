Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Скира сообщил, продаст ли «Манчестер Сити» Родри

Инсайдер Скира сообщил, продаст ли «Манчестер Сити» Родри
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает опорного полузащитника Родри одной из ключевых фигур команды. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, английский клуб не собирается продавать 29-летнего испанца и не будет рассматривать предложения по его трансферу, несмотря на слухи об интересе со стороны «Реал Мадрид».

Родри перешёл в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Атлетико Мадрид». Тогда английский клуб заплатил за полузащитника около € 70 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 24 матча и забил два мяча.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
«Я хотел побить все рекорды». Гвардиола высказался о двухматчевой дисквалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android