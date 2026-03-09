Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини сделал заявление о состоянии травмированного Довбика и сроках возвращения

Гасперини сделал заявление о состоянии травмированного Довбика и сроках возвращения
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал о сроках восстановления украинского нападающего Артёма Довбика.

«Очевидно, что если мы всегда рассчитывали на Довбика и Фергюсона, то мы действительно сейчас находимся в затруднительном положении. Довбик не играет уже много месяцев, ему сделали операцию. Если всё пойдёт хорошо, он может вернуться в конце апреля — начале мая.

То же самое касается Фергюсона: теперь ясно, что он завершит сезон здесь и перенесёт операцию на щиколотке, поэтому у него не будет времени на восстановление даже в конце сезона», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Довбик получил травму 6 января в матче против «Лечче» (2:0), в котором также отметился забитым мячом. В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
«Рома» проиграла «Дженоа» в 28-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android