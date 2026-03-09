Гасперини сделал заявление о состоянии травмированного Довбика и сроках возвращения

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал о сроках восстановления украинского нападающего Артёма Довбика.

«Очевидно, что если мы всегда рассчитывали на Довбика и Фергюсона, то мы действительно сейчас находимся в затруднительном положении. Довбик не играет уже много месяцев, ему сделали операцию. Если всё пойдёт хорошо, он может вернуться в конце апреля — начале мая.

То же самое касается Фергюсона: теперь ясно, что он завершит сезон здесь и перенесёт операцию на щиколотке, поэтому у него не будет времени на восстановление даже в конце сезона», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Довбик получил травму 6 января в матче против «Лечче» (2:0), в котором также отметился забитым мячом. В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

