Все новости
Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём состоянии перед матчем ЛЧ с «Ньюкаслом»

Комментарии

Левый вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём физическом состоянии перед матчем с «Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Я не так устал, как некоторые игроки. В конце концов, я восстанавливаюсь после лёгкой травмы, поэтому имел время отдохнуть. Я чувствую себя хорошо. Это правда, что я устал после последнего матча, потому что это была очень тяжёлая игра, и это нормально», — сказал Рафинья, чьи слова приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Бразилец начал матч против «Атлетик Бильбао» на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте, заменив Маркуса Рашфорда. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

Каталонский клуб сыграет с «Ньюкаслом» 10 марта. Игра начнётся в 23:00 мск.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Только два испанца забивали больше Ямаля в рамках одного сезона за «Барселону» в XXI веке
