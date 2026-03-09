Скидки
Валерий Карпин в шестой раз станет отцом

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, объявила о своей беременности. Радостную новость она сообщила в своём телеграм-канале, опубликовав видео с пляжа.

«Самый главный подарок на 8 марта сегодня бьётся под моим сердцем», — подписала видеофрагмент Карпина.

У Карпина на данный момент пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника, а также Дарья и Александра, которых тренеру родила нынешняя жена. Кроме того, у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.

Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу с 2021 года. В разное время специалист работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо», «Мальорке», «Ростове» и «Динамо» Москва.

Как сборная России играет при Карпине:

