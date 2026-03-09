Скидки
«Возвращение было решённым делом». Хави раскрыл подробности срыва перехода Месси в «Барсу»

Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави рассказал подробности срыва возвращения Лионеля Месси в клуб.

«Возвращение Месси в «Барсу» после ЧМ-2022 было решённым делом. Лео хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта остановил трансфер… Он сказал мне, что если Месси вернётся, разгорится война зарплат, и он не может позволить себе этого.

Месси никогда не вернётся в «Барселону» просто потому, что этого не хочет Лапорта. Не из-за Ла Лиги или не из-за того, что отец Лео хочет денег – всё это ложь. Это Лапорта говорит, что клуб не может позволить этого», — сказал испанец в интервью газете La Vanguardia.

На данный момент Месси играет за «Интер Майами».

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон

