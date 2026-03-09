«Динамо» разгромил ЦСКА во второй раз в истории чемпионатов России

Московское «Динамо» разгромно обыграло ЦСКА со счётом 4:1 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубым лишь во второй раз в истории чемпионатов России удалось разгромить армейцев.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» во второй раз в истории разгромило ЦСКА в чемпионате России. Первый случай был в 2011 году при Сергее Силкине (4:0). До этого бело-голубые побеждали красно-синих с разницей в три и более мячей, что считается разгромом, в далёком 1977 году в рамках Высшей лиги СССР (4:0).

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.