«Динамо» разгромил ЦСКА во второй раз в истории чемпионатов России
Московское «Динамо» разгромно обыграло ЦСКА со счётом 4:1 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубым лишь во второй раз в истории чемпионатов России удалось разгромить армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» во второй раз в истории разгромило ЦСКА в чемпионате России. Первый случай был в 2011 году при Сергее Силкине (4:0). До этого бело-голубые побеждали красно-синих с разницей в три и более мячей, что считается разгромом, в далёком 1977 году в рамках Высшей лиги СССР (4:0).
После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.
