Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» разгромил ЦСКА во второй раз в истории чемпионатов России

«Динамо» разгромил ЦСКА во второй раз в истории чемпионатов России
Комментарии

Московское «Динамо» разгромно обыграло ЦСКА со счётом 4:1 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубым лишь во второй раз в истории чемпионатов России удалось разгромить армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» во второй раз в истории разгромило ЦСКА в чемпионате России. Первый случай был в 2011 году при Сергее Силкине (4:0). До этого бело-голубые побеждали красно-синих с разницей в три и более мячей, что считается разгромом, в далёком 1977 году в рамках Высшей лиги СССР (4:0).

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

Материалы по теме
«Сбился со счёта пока голы «Динамо» перечислял». Генич — о дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android