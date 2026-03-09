Скидки
«Как это возможно?» Экс-тренер «Барселоны» Хави раскритиковал руководство клуба

Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави рассказал подробности ситуации с кадровой политикой во время его работы в клубе.

«Я просил руководство подписать Субименди, но мне сказали нет. Это было финансовое решение, они выбрали более дешёвый вариант. Тогда мы потеряли Бускетса, и я думал: как это возможно?», — сказал испанец в интервью газете La Vanguardia.

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. Сейчас тренер находится без работы. С клубов в качестве тренера он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Мартин Субименди в итоге перешёл из «Реала Сосьедад» в лондонский «Арсенал», где выступает до сих пор.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Комментарии
