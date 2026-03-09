Скидки
Челестини повторил антирекорд тренеров ЦСКА, установленный Садыриным 25 лет назад

Московский ЦСКА разгромно уступил «Динамо» в дерби в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:4. Таким образом, армейцы под руководством Фабио Челестини потерпели второе поражение подряд в чемпионате России после возобновления турнира после зимней паузы.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, ЦСКА лишь во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений подряд в РПЛ. Первый такой случай был в 2001 году, когда командой руководил Павел Садырин. Тогда красно-синие проиграли четыре матча подряд на старте сезона-2001, который начинался в начале марта.

Ранее команда швейцарского специалиста Фабио Челестини потерпела поражение в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1). Данная встреча была первой в чемпионате после возвращения с зимней паузы.

