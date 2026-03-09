Челестини повторил антирекорд тренеров ЦСКА, установленный Садыриным 25 лет назад

Московский ЦСКА разгромно уступил «Динамо» в дерби в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:4. Таким образом, армейцы под руководством Фабио Челестини потерпели второе поражение подряд в чемпионате России после возобновления турнира после зимней паузы.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, ЦСКА лишь во второй раз в истории начал календарный год с двух поражений подряд в РПЛ. Первый такой случай был в 2001 году, когда командой руководил Павел Садырин. Тогда красно-синие проиграли четыре матча подряд на старте сезона-2001, который начинался в начале марта.

Ранее команда швейцарского специалиста Фабио Челестини потерпела поражение в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1). Данная встреча была первой в чемпионате после возвращения с зимней паузы.