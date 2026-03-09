Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави дал категоричный ответ на вопрос о возвращении в «Барселону»

Хави дал категоричный ответ на вопрос о возвращении в «Барселону»
Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави в свежем интервью ответил на вопрос о своём возможном возвращении в каталонский клуб в будущем.

«Моя глава в качестве тренера «Барсы» завершена, как я вижу это сейчас. Я не вернусь», — сказал испанец в интервью газете La Vanguardia.

Напомним, Хави тренировал «Барселону» с 2021-го по 2024-й. Сейчас он находится без работы. С клубами в качестве тренера Хави выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Недавние слухи связывают специалиста с возможной работой в сборной Марокко.

Также до «Барсы» Хави успел поработать главным тренером в катарском «Аль-Садде».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём состоянии перед матчем ЛЧ с «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android