Хави дал категоричный ответ на вопрос о возвращении в «Барселону»

Бывший тренер «Барселоны» Хави в свежем интервью ответил на вопрос о своём возможном возвращении в каталонский клуб в будущем.

«Моя глава в качестве тренера «Барсы» завершена, как я вижу это сейчас. Я не вернусь», — сказал испанец в интервью газете La Vanguardia.

Напомним, Хави тренировал «Барселону» с 2021-го по 2024-й. Сейчас он находится без работы. С клубами в качестве тренера Хави выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Недавние слухи связывают специалиста с возможной работой в сборной Марокко.

Также до «Барсы» Хави успел поработать главным тренером в катарском «Аль-Садде».

