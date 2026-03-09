Скидки
Григорян: не стал бы делать громких заявлений о феноменальной игре «Динамо»

Григорян: не стал бы делать громких заявлений о феноменальной игре «Динамо»
Известный российский тренер Александр Григорян высказался о текущий ситуации в московском «Динамо» после разгромной победы бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«В матче со «Спартаком» был отрезок времени, когда на красно‑белых опустилось затмение. При этом большую часть матча спартаковцы владели инициативой. Нельзя сказать, что это была идеальная игра для «Динамо». Это провальный отрезок для «Спартака». С армейцами играли в большинстве. При этом ЦСКА не отсиживался в обороне. Можно сказать, что «Динамо» отлично вылетает в атаку, в команде отличная обстановка. Но я бы даже на фоне трёх побед не стал бы делать громких заявлений о феноменальной игре «Динамо», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После возобновления чемпионата России по окончании зимней паузы динамовцы под руководством Ролана Гусева одержали две разгромные победы в РПЛ над ЦСКА (4:1) и «Крыльями Советов» (4:0), а также победили «Спартак» со счётом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Общий счёт по итогам трёх матчей — 13:3.

Челестини повторил антирекорд тренеров ЦСКА, установленный Садыриным 25 лет назад
Новости. Футбол
