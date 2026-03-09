Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 марта

Сегодня, 9 марта, состоится два матча в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 9 марта (время московское):

16:30. «Локомотив» — «Ахмат»;

19:00. «Спартак» — «Акрон».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России нынешнего сезона занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).