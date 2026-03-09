Скидки
Локомотив — Ахмат: во сколько начало матча 20-го тура РПЛ сезона-2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 25 набранных очков.

В матче первого круга РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
