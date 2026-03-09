Скидки
«Удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Мор — о матче между командами в 20-м туре РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался перед игрой 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» сыграет с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«Очень удивлюсь, если «Локомотив» победит «Ахмат». Грозненцы сейчас в такой форме, что они не должны проиграть. Матч будет интересный», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 25 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка после 20 игр.

В предыдущем туре «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1, а «Ахмат» одержал победу над ЦСКА (1:0).

