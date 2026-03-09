Скидки
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 9 марта

Сегодня, 9 марта, пройдут три встречи в рамках 23-го тура второго по силе российского дивизиона — Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 9 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 9 марта:

14:00. «Ротор» – «Урал»;
15:00. «Шинник» – «Уфа»;
17:00. «Арсенал» Тула – «Волга» Ульяновск.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко после 22 матчей. На второй строчке располагается московская «Родина» (42 очка). Тройку лидеров замыкает «Урал» (41). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (15). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).

